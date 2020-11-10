В Днепропетровске уволили профессора за лекцию на русском языке

Руководство вуза "Днепровская политехника" довело до увольнения одного из своих известных профессоров - философа Валерия Громова. Причиной послужила жалоба "свидомой", как она сама себя назвала, студентки, которая потребовала, чтобы профессор говорил только на мове.

Вуз предложил профессору написать объяснительную, но тот не стал унижаться, а написал заявление на увольнение.

Интересно, что, когда на следующий день пришла вузовская комиссия для разбора ситуации, четыре студента выступили в поддержку русского языка, а в поддержку мовы - только один. Остальные промолчали, не желая ни идти против совести, ни зарабатывать себе проблем.

Профессор Валерий Громов отметил, что за 27 лет преподавания в вузе у него не было проблем с преподаванием на русском языке. И он считает, что имеет на это полное право, так как половина населения говорит по-русски. Власти же специально нагнетают языковой вопрос и сеют вражду.

При этом Громов даже преуменьшает. По данным свежего исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы", в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% написаны на русском. Это почти совпадает с данными опроса 2008 года, проведенного американским Институтом Гэллапа, согласно которым для 83% жителей Украины родным является именно русский язык.

Символично, что донос произошел как раз в день украинской письменности и мовы, который на Украине отмечается 9 ноября. Еще одним любопытным фактом является то, что президент Владимир Зеленский написал в соцсети, что "буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать изучению мовы". Однако других методов, похоже, у украинизаторов нет.