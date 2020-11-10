10 Ноября 2020
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Общество В России
вырезка из газеты, украинский язык обязателен для частных лиц и фирм (2017) | Фото: Накануне.RU

В Днепропетровске уволили профессора за лекцию на русском языке

Руководство вуза "Днепровская политехника" довело до увольнения одного из своих известных профессоров - философа Валерия Громова. Причиной послужила жалоба "свидомой", как она сама себя назвала, студентки, которая потребовала, чтобы профессор говорил только на мове.
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Вуз предложил профессору написать объяснительную, но тот не стал унижаться, а написал заявление на увольнение.

Интересно, что, когда на следующий день пришла вузовская комиссия для разбора ситуации, четыре студента выступили в поддержку русского языка, а в поддержку мовы - только один. Остальные промолчали, не желая ни идти против совести, ни зарабатывать себе проблем.

Профессор Валерий Громов отметил, что за 27 лет преподавания в вузе у него не было проблем с преподаванием на русском языке. И он считает, что имеет на это полное право, так как половина населения говорит по-русски. Власти же специально нагнетают языковой вопрос и сеют вражду.

При этом Громов даже преуменьшает. По данным свежего исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы", в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% написаны на русском. Это почти совпадает с данными опроса 2008 года, проведенного американским Институтом Гэллапа, согласно которым для 83% жителей Украины родным является именно русский язык.

Символично, что донос произошел как раз в день украинской письменности и мовы, который на Украине отмечается 9 ноября. Еще одним любопытным фактом является то, что президент Владимир Зеленский написал в соцсети, что "буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать изучению мовы". Однако других методов, похоже, у украинизаторов нет.

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В Днепропетровске уволили профессора за лекцию на русском языке

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Теги: Украина, русский язык, мова



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