26 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Олег Дейнека (2020) | Фото: Администрация Мегиона

Мегион - лидер городов Югры по уровню удовлетворённости горожан работой мэрии

Губернатор Наталья Комарова встретилась с переизбранным мэром Мегиона Олегом Дейнекой. Они обсудили развитие города, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В своём докладе мэр подробно остановился на достигнутых за пять лет результатах и обозначил ориентиры развития Мегиона. В городе введены два детских сада. Это позволило всем детям в возрасте от трёх до семи лет посещать такие учреждения. Строительство одной из школа на 300 учащихся в Высоком завершено, началось строительство современного здания на 1,6 тыс. учеников. В Мегионе оборудовано 26 спортивных площадок на придомовых территориях. В Высоком построено футбольное поле, площадка для занятий волейболом и новая спортивная площадка. Всё это повлияло на вовлеченность мегионцев в систематические занятия спортом и успешную сдачу нормативов ГТО.

"В 2019 г. после проведённого капитального ремонта заработал обновленный терапевтический корпус больницы в Высоком. Ещё одна инициатива была реализована благодаря Вашей поддержке, Наталья Владимировна, - строительство гемодиализного центра", - сказал глава Мегиона.

Олег Дейнека, Наталья Комарова, встреча(2020)|Фото: Администрация Мегиона

За пять лет Мегион вышел из числа аутсайдеров, и по ряду показателей прочно закрепился в пятёрке лидеров. По "удовлетворённости населения деятельностью администрации города" по итогам 2019 г. Мегион занял первое место. В городе осталось ликвидировать девять балков.

"В июле мы поставили точку в решении вопроса о расселении в поселке Высокий жилых домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 г. Это сделано досрочно – по программе расселения аварийного жилфонда эту работу предстояло закончить в 2024 г. За прошедшие пять лет ежегодный объём жилищного строительства в городе вырос втрое и сегодня составляет более 21 тыс. "квадратов"", - подчеркнул Олег Дейнека.

В Мегионе возводят шесть жилых домов общей площадью 40 тыс. кв. м, что позволит в ближайшее время переехать 660 мегионским семьям.

Напомним, Дейнека возглавил Мегион 23 октября 2015 г., до этого заседая в окружной думе.

Олег Дейнека(2020)|Фото: Администрация Мегиона

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Мегион - лидер городов Югры по уровню удовлетворённости горожан работой мэрии

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Теги: Мегион, Югра, олег Дейнека, Наталья Комарова



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