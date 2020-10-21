21 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры в прямом эфире обсудит дистанционные проекты в сфере культуры и спорта

Губернатор Югры Наталья Комарова проведёт очередной прямой эфир. Участники обсудят онлайн-программы пришкольных лагерей, дистанционные проекты в сфере культуры, спорта, дополнительного образования, условия выезда на отдых за пределы автономного округа и страны, порядок возвращения после отпуска в образовательные организации, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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"Региональным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения COVID-19 принято решение установить период осенних каникул в школах и организациях дополнительного образования с 26 октября до 8 ноября. В этой связи в муниципальных образованиях организовывается онлайн-досуг школьников в период каникул, меры безопасности при возвращении к образовательному процессу обучающихся и педагогов после каникул", – написала в своем Instagram-аккаунте Наталья Комарова.

Модерировать мероприятие будут многодетные мамы, нейропсихолог Вера Габак, юрист Татьяна Келипова, учитель йоги и перинатальный психолог Юлия Русинова. К участию присоединятся представители родительских сообществ, общественники, главы муниципальных образований, специалисты департаментов образования и молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения и представители регионального Роспотребнадзора.

Напомним, последний прямой эфир состоялся во второй половине сентября и был посвящён реализации нацпроекта "Экология",

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Губернатор Югры в прямом эфире обсудит дистанционные проекты в сфере культуры и спорта

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Теги: Наталья Комарова, прямой эфир, Instagram, лагерь



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