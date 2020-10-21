Губернатор Югры отмечает юбилей

Сегодня 65 лет исполнилось губернатору Югры Наталье Комаровой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава региона, несмотря на подхваченный коронавирус, продолжает работать. Например, она проводит заседания штаба по профилактике инфекции.

Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 г. в Псковской области. По профессии она – инженер-экономист, в 1978 г. закончила Коммунарский горно-металлургический институт по специальности "экономика и организация строительства". После она два года работала по профессии на Коммунарском металлургическом заводе.

В 1980 г. переехала на Ямал и начала муниципальную службу в Новом Уренгое. В 1994 г. возглавила администрацию города и пробыла в этой должности шесть лет. После этого Комарова трудилась первым замом губернатора арктического региона, возглавляя Экономический совет округа.

В декабре 2001 г. избрана депутатом Государственной думы по Ямало-Ненецкому автономному избирательному округу. Всего проработала в парламенте три срока. До 2002 г. представляла РФ в Конгрессе местных и региональных властей Европы, была заместителем председателя комитета по устойчивому развитию палаты местных властей. В 2004-07 гг. Комарова возглавляла комитет по природным ресурсам и природопользованию.

8 февраля 2010 г. президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение депутатов думы округа кандидатуру Натальи Комаровой на должность губернатора ХМАО. Депутаты поддержали. В 2015 г. региональный парламент повторно проголосовал за нее на выборах главы региона. Отметим, что в настоящий момент Наталья Комарова - единственная женщина-губернатор в России.

Глава региона имеет множество почетных наград: ордена дружбы "За заслуги перед государством", почета "За активное участие в законотворческой деятельности", Святой Равноапостольной княгини Ольги III степени. Является почетным гражданином газовой столицы России, Нового Уренгоя, почетным работником газовой промышленности и охраны природы.

За время ее губернаторства в округе много сделано для решения жилищного вопроса. Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выделяют огромные средства на реализацию государственной программы "Развитие жилищной сферы". Ее участниками в данный момент являются 33 тыс. 926 семей. Из них основная доля – 97% приходится на следующие пять категорий: молодые семьи, коренные малочисленные народы, граждане из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, молодые семьи и люди, работающие в бюджетной сфере.

Как отмечают эксперты, Наталья Комарова выстроила образцовую коммуникацию с югорчанами - она регулярно проводит тематические онлайн-конференции с жителями автономного округа, посвященные таким острым вопросам, как здравоохранение, благоустройство, переселение из ветхого жилья - запросы формируют сами югорчане, через социальные сети.

Отметим, что в Instagram губернатора сегодня поступило множество поздравлений от жителей автономного округа: губернатору желают счастья, благополучия и добра.

Редакция Накануне.RU присоединяется к поздравлениям в адрес Натальи Комаровой и желает ей успеха в дальнейшей работе, направленной на процветание региона.