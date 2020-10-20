Василий Паршаков переизбран главой Тазовского района Ямала

Стало известно имя нового главы Тазовского района, сообщили Накануне.RU в администрации муниципалитета.

Сегодня в райадминистрации прошёл конкурс по выборам главы, в котором приняли участие три претендента. Сначала члены комиссии рассмотрели представленные документы и приняли решение о допуске кандидатов к индивидуальному собеседованию. Во время второго этапа кандидаты поделились своими программами по социально-экономическому развитию района, а также ответили на вопросы участников заседания. После небольшого перерыва члены комиссии предложили депутатам думы двух кандидатов – Александра Курочкина и Василия Паршакова. Последнего единогласно поддержали собравшиеся на внеочередное собрание парламентарии.

"Сегодня принято важное для Тазовского района решение. Уверен, Ваш управленческий опыт всецело востребован на этом ответственном посту и будет хорошей опорой для плодотворной работы по укреплению экономики района", - сказал замглавы арктического региона Аркадий Бессонов.

Паршаков в ответ отметил, что "планы на будущее большие".

"Жилищное строительство, модернизация коммунального комплекса, возведение социально-значимых объектов. Будем продолжать двигаться вперёд, делая всё, чтобы Тазовский район развивался и процветал", - сказал он.