20 Октября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Глава Тазовского района Василий Паршаков (2020) | Фото: Администрация Тазовского района ЯНАО

Василий Паршаков переизбран главой Тазовского района Ямала

Стало известно имя нового главы Тазовского района, сообщили Накануне.RU в администрации муниципалитета.

Сегодня в райадминистрации прошёл конкурс по выборам главы, в котором приняли участие три претендента. Сначала члены комиссии рассмотрели представленные документы и приняли решение о допуске кандидатов к индивидуальному собеседованию. Во время второго этапа кандидаты поделились своими программами по социально-экономическому развитию района, а также ответили на вопросы участников заседания. После небольшого перерыва члены комиссии предложили депутатам думы двух кандидатов – Александра Курочкина и Василия Паршакова. Последнего единогласно поддержали собравшиеся на внеочередное собрание парламентарии.

"Сегодня принято важное для Тазовского района решение. Уверен, Ваш управленческий опыт всецело востребован на этом ответственном посту и будет хорошей опорой для плодотворной работы по укреплению экономики района", - сказал замглавы арктического региона Аркадий Бессонов.

Паршаков в ответ отметил, что "планы на будущее большие".

"Жилищное строительство, модернизация коммунального комплекса, возведение социально-значимых объектов. Будем продолжать двигаться вперёд, делая всё, чтобы Тазовский район развивался и процветал", - сказал он.

Избрание, голосование, Тазовский район(2020)|Фото: Администрация Тазовского района ЯНАО

Василий Паршаков, Аркадий Бессонов(2020)|Фото: Администрация Тазовского района ЯНАО

Глава Тазовского района Василий Паршаков(2020)|Фото: Администрация Тазовского района ЯНАО

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Василий Паршаков переизбран главой Тазовского района Ямала

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Теги: Василий Паршаков, Аркадий Бессонов, Тазовский район, глава, избрание



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