В Госдуме призвали ввести в России электронные паспорта прививок

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что в России необходимо ввести электронные паспорта прививок. Соответствующее предложение направлено в Минздрав.

По словам Огуля, такие паспорта дадут информацию о привитых и непривитых детях.

Также, отметил он, в эти паспорта нужно вносить информацию об отказе от прививок и саму причину отказа. "Что это - медотвод или сознательный отказ родителя по каким-то своим убеждениям", - цитирует Огуля "Интерфакс".

Напомним, Роспотребнадзор предупредил, что прививку от гриппа нужно ставить каждый год, так как штаммы вирусов гриппа постоянно мутируют. По данным ведомства, из-за этого обновляется и состав вакцин, чтобы не отставать от изменения вирусов гриппа.