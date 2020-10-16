"Температура повысилась": свердловчане, поставившие вакцину от коронавируса, рассказали о своем состоянии

Первые жители Свердловской области, добровольно поставившие вакцину от коронавируса "Спутник V", прошли ревакцинацию. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Российская вакцина "Спутник V", разработанная институтом Гамалеи, является двухфазной, поэтому через три недели после первой прививки сегодня добровольцам была поставлена вторая. По данным оперштаба, оба медицинских работника перенесли первую прививку без существенных симптомов и чувствуют себя хорошо.

"Была только небольшая местная реакция, температура повысилась до 37 и держалась около четырех часов. Такая реакция – нормальный ответ иммунитета на любую прививку", - поделилась впечатлениями заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова.

"Я в России не первым прививался, поэтому не считаю себя пионером. Сомнений прививаться или нет у меня не было, и опасений тоже. Как только сказали, что есть такая возможность – я сразу согласился", - добавил главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин.

Напомним, ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявлял, что до конца года в область поступит 3 тыс. 730 доз вакцины от коронавируса.