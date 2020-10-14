14 Октября 2020
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Красная Поляна, Сочи (2016) | Фото: Накануне.RU

Последствия коронакризиса во внутреннем туризме в России удалось отчасти преодолеть - АТОР

"Несмотря на то, что туризм – одна из самых пострадавших отраслей, во внутреннем туризме в России всеми возможными усилиями последствия отчасти удалось преодолеть. Теперь вопрос в том, что будет в осенне-зимнем сезоне, потому что сводки эпидемические тревожные", - рассказала во время пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Особенность – отсутствие глубины продаж. Никто не планирует, обжегшись весной. Бронируют на 10-14 дней, больше чем на месяц туристы опасаются бронировать. При этом есть интерес к новогодним турам. VIP-туры и дорогие туры в этом сегменте уже раскуплены, лидер по продажам туров – Краснодарский край, также Турция", - рассказала Ломидзе.

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Последствия коронакризиса во внутреннем туризме в России удалось отчасти преодолеть - АТОР

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Теги: коронавирус, внутренний туризм, майя ломидзе, атор, новогодние туры



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