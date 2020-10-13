13 Октября 2020
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Государственное унитарное предприятие &quot;Севастопольский морской порт&quot; (2017) | Фото: sevastopol.gov.ru

"Воды хватит на 81 день". В Севастополе введен особый режим из-за сокращения запасов воды

В Севастополе из-за сокращения запасов питьевой воды введен режим повышенной готовности. По данным городского правительства, запас воды в водохранилище позволит продержаться 81 день, если не начнутся осадки.

По данным правительства, в настоящий момент запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду почти весь город, составляют 16,8 млн куб м воды, передает ТАСС. При этом 7 млн куб м - "неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя". "С учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день", - добавили в пресс-службе.

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"Воды хватит на 81 день". В Севастополе введен особый режим из-за сокращения запасов воды

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Теги: севастополь, питьевая вода



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