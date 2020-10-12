12 Октября 2020
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Общество В России
рождаемость в России, 1950-2016 (2017) | Фото: Накануне.RU

Счетная палата исказила причины провала рождаемости

В отчете Счетной палаты "Социальная поддержка граждан" содержится принципиально неверный вывод о причинах провала рождаемости, который указывает или на непонимание вопроса авторами, или на сознательное искажение.
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По подпрограмме "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" отмечается, что из 7 показателей не достигнуто плановое значение по трем. Так, в 2019 году планировалось 1,63 ребенка на женщину, было 1,50. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет был 91,21 на 1000 женщин соответствующего возраста, а планировалось 102,5. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет был 71,61, планировалось 82,8. Иными словами, ежегодно из 1000 женщин соответствующего возраста необходимо, чтобы рожали 102 (83), а родили только 91 (72).

"Недостижение значений всех трех показателей связано с ухудшением половозрастной структуры населения (сокращение женщин активного репродуктивного возраста)", - говорится в отчете.

При этом указанные показатели являются удельными и вообще не зависят от количества женщин соответствующего возраста или в целом. Поэтому вывод контрольного органа является ошибочным. Он может быть обусловлен тем, что власти постоянно напирают на то, что причиной демографической катастрофы является снижение числа молодых женщин, хотя первостепенная причина в снижении рождаемости на одну женщину. То есть СП могла попасть в ловушку тех представлений, которые сами власти и распространяют.

Ранее Счетная палата признала, что Минтруд, который отвечает за демографию, не выполнил план по рождаемости. В 2019 году рождаемость была почти на 10% ниже, чем запланированная. И на треть ниже, чем необходимо для простого воспроизводства.

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Счетная палата исказила причины провала рождаемости

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Теги: счетная палата, рождаемость



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