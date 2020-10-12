Московские депутаты могут уйти на "удаленку" перед рассмотрением бюджета

Комиссия Мосгордумы по организации ее работы 12 октября рассмотрит вопрос о переводе пленарных заседаний в дистанционный формат.

Такая работа была организована минувшей весной в период высокого прироста заболеваемости COVID-19.

Пока депутаты к общему мнению не пришли, сообщил спикер Думы Алексей Шапошников. Оппозиционные депутаты выступают против перевода пленарных заседаний в дистанционный формат, так как вскоре в парламент города будет внесен проект бюджета, а его обсуждение в дистанционном формате существенно ограничит возможности оппозиционеров, пишет "Коммерсант".

Напомним, мэр Москвы Сергея Собянин снова призвал москвичей проявить ответственность. "Надо собраться и продержаться еще несколько месяцев, чтобы избежать коллапса из-за пандемии", - сказал градоначальник. "Люди устали от ограничений, все это понятно, но нам надо продержаться до вакцинации", - добавил мэр.

Однако жестких ограничений, как весной, федеральным и столичным властям хотелось бы избежать.