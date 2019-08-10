"Я не зря сюда приехал". Жители Усть-Катава и Аши рассказали Алексею Текслеру о своих проблемах

Глава Челябинской области Алексей Текслер на этой неделе работал в горнозаводской зоне. Руководитель региона посетил градообразующие предприятия Аши и Усть-Катава, осмотрел социальные объекты и пообщался с жителями, не обошлось и без традиционных "разворотов", передает корреспондент Накануне.RU.

Свой визит глава региона начал с посещения Ашинского металлургического завода. Он осмотрел Листопрокатный цех №1, где осуществляется производство толстолистового металла и выпускается комплекс товаров народного потребления. В ассортименте АМЕТ уже около 700 наименований разнообразной продукции: посуда, термосы из нержавеющих сталей, столовые приборы, кухонные принадлежности, товары для отдыха и туризма, а также садово-огородный инвентарь.

Алексей Текслер обсудил с руководством предприятия реализацию нового проекта.

"Есть план по строительству нового стана. Это серьезные инвестиции, новые рабочие места и дополнительные отчисления в бюджет. Будем вместе пытаться этот проект реализовать. Перспектива есть", - позже на встрече с жителями рассказал он.

Затем руководитель области посетил новую поликлинику №2, которая разместилась в здании бывшего профилактория "Черемушки". В здании проведен капитальный ремонт. На эти цели из областного бюджета было выделено порядка 30 млн руб. Закуплено новое оборудование. Здесь открылся дневной стационар для взрослого населения, кабинет функциональной диагностики и клинико-диагностическая лаборатория.

Глава региона осмотрел здание поликлиники, пообщался с врачами и пациентами.

"Мы долго ждали эту поликлинику. Надо еще специалистов нам, а то приходится ездить в Челябинск и Уфу", - пожаловались жители.

В районе, как и в других муниципалитетах, остро стоит проблема нехватки врачей, особенно узких специалистов.

"Укомплектованность 50%, не хватает около 30 врачей. Это врачи узких специальностей: лор, офтальмолог, рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог", - доложили Алексею Текслеру.

"Будем ситуацию исправлять", - пообещал глава области, напомнив, что в настоящий момент в регионе разрабатывается региональная программа по привлечению специалистов в малые города и сельскую местность, а также работают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Во время осмотра поликлиники к Алексею Текслеру подошла женщина, которая пожаловалась, что в школе №2 протекает кровля, а на стенах и потолке образовались плесень и грибок.

Глава региона решил лично посмотреть школу.

"5 августа не может школа находиться в таком состоянии, ни при каких обстоятельствах. Никакими дождями это объяснить невозможно. Эти работы должны были начаться сразу после завершения учебного года. Как вы 1 сентября собираетесь сюда детей приводить, совершено непонятно. Я хочу услышать, как вы собираетесь эту проблему решать. Это просто провал подготовки к учебному году ", - возмутился руководитель области после осмотра.

Глава района Виктор Лукьянов отчитался, что на объекте работают сразу три фирмы, только 15 человек занимаются кровлей, и пообещал, что до 1 сентября все работы будут выполнены и в здании начнется учебный процесс.

"Нужно увеличить количество строителей и работать круглосуточно на этом объекте, потому что других вариантов нет. Безусловно, у нас дети должны пойти в школу вовремя, но должны быть созданы все условия для нормального учебного процесса. Глава пообещал, что 1 сентября дети пойдут в школу. Пока мне непонятно, как это будет достигнуто. Были нарушены строительные нормы, вскрылась крыша, после дождя затопило всю школу. Надо школу заново восстанавливать. Это никуда не годится. Надо будет серьезно разобраться с теми, кто допустил такую халатность", - подчеркнул Алексей Текслер.

На выходе из школы главу региона уже ждали местные жители, у которых накопилось много вопросов к местным властям. Они пожаловались руководителю региона на отсутствие лавочек, благоустройство, перевозку марганца и круглосуточную продажу спиртных напитков.

Алексей Текслер пообещал организовать проверку по всем сигналам жителей.

"Были жалобы жителей по продаже алкогольных напитков. Я уже переговорил с областным прокурором, будет проведена проверка на предмет соблюдения законодательства. Те места, которые законодательство нарушают, будут закрыты. Этот вопрос буду держать на особом контроле", - позже на встрече с жителями района сообщил он.

Уже на следующий день была организована прокурорская проверка, по результатам которой возбуждено административное дело по факту незаконной реализации алкогольной продукции в Аше.

Кроме того, жители пожаловались главе области на строительство детского сада на месте футбольного поля.

"Чтобы не содержать поле, они превратили его в площадку под детсад, которая окружена с четырех сторон дорогой. Это была промышленная зона, кто в таких местах детский сад строит?" - возмущались жители.

"Все органы согласовали строительство детсада. Роспотребнадзор принял решение, что место подходит для детского сада", - попытался объяснить жителям глава района и пообещал построить футбольное поле.

Но жители Виктору Лукьянову не поверили.

"Я вам обещаю, что в следующем году построим здесь футбольное поле, - заявил Алексей Текслер и обратился к главе. - А садик, я так понимаю, уже построили? Вы же его в 2019 году собираетесь сдать".

Однако оказалось, что и со строительством садика есть проблемы, работы на объекте практически не ведутся.

"Там строительные работы ведутся очень плохо. Мы со своей стороны инфраструктуру всю провели", - рассказал глава района.

"Я рассчитываю, что модульный детский сад на 240 мест будет в этом году сдан. Мне по-прежнему гарантируют, что это произойдет. Хотя на месте в настоящий момент находится только фундамент, и работы по возведению самого детсада еще не начались. Эта проблема вызывает озабоченность, потому что здесь остается очередь для детей до 3 лет, поэтому ситуация будет находиться на моем личном контроле", - позже прокомментировал журналистам Алексей Текслер.

Глава региона пообещал жителям, что возьмет в целом ситуацию в их районе на личный контроль.

"Никто не занимался вашим поселком многие годы. Я не зря сюда приехал, нужно решить проблемы, которые вы обозначили. Беру под личный контроль ситуацию, которая сложилась у вас в поселке. Недоработала власть, будем наводить порядок. Обещаю к вам приехать в начале следующего года, надеюсь, здесь порядок уже частично наведем", - обратился он к жителям.

Затем Алексей Текслер посетил парк им. Героя Советского Союза Петра Пилютова. В 2018 году здесь началась поэтапная реконструкция: расширены пешеходные дорожки, установлено современное уличное освещение, вырублены старые деревья, завершено строительство лыжероллерной трассы и "Дорожки долголетия", установлены детская площадка, аттракционы, оборудован скейт-парк и проведено озеленение.

Также руководитель области провел встречу с жителями Ашинского муниципального района.

"Территория легендарная, но непростая. С одной стороны, есть успехи, стабильно работающее предприятия, но и много проблем. Есть проблемы с газификацией, особенно частного сектора, повсеместная проблема дорог. В Ашинском районе эта проблема одна из самых острых в регионе. Мы начали ремонт основной дороги Аша - Кропачево и доведем его до логического конца. Были выделены дополнительные средства муниципалитетам на дороги, но это только начало. Мы будем увеличивать объем ремонтных работ и объем средств, которые направляются на эти цели", - рассказал жителям глава области.

Ашинцы пожаловались руководителю региона на новую систему обращения с ТКО. Мусор из района приходится возить на полигон в Сатку, что влияет на тариф. Кроме того, оплачивать услугу приходится и жителям деревень, где нет контейнеров.

Были жалобы на дороги. Так, трасса между городами Сим и Миньяр разбита большегрузами и находится в неудовлетворительное состояние.

"Какой смысл ремонтировать трассу, если она будет разбита грузовиками?! Хозяевам карьера, чьи автомобили разбивают дороги, надо "уши открутить". Пригласите, пожалуйста, руководителя предприятия ко мне на встречу, пусть подъедет, мы проведём с ним переговоры, так дело не пойдёт. А на дороге надо ставить пост и весовой контроль, мы на уровне области окажем поддержку в решении этого вопроса, министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ставлю задачу заняться этой проблемой", - поручил Алексей Текслер.

Жительница Сима Татьяна пожаловалась на нехватку специалистов в местной больнице после оптимизации.

"Мы вымираем. У нас нет врачей, нет лекарств. Я в конце мая лежала в больнице, начиная от шприцов покупала все сама. Нашу больницу объединили с больницей Аши. Теперь мы должны ездить за 50 км к врачу. Транспорт ходит плохо. И в Аше мы тоже не нужны", - заявила она.

Глава региона потребовал от первого замминистра здравоохранения Челябинской области Виталия Щетинина объяснить ситуацию.

"Такого быть не должно, мы в данной ситуации разберемся. У нас произошла реорганизация медицинских учреждений путем объединения. Ни одно структурное подразделение медицинских организаций не закрыто. Стационар как был в Симе, так он и сохранен. Ни сокращения количества коек, ни профиля оказания медицинской помощи не было", - отчитался чиновник.

Алексей Текслер принял решение сразу после встречи с жителями отправиться в Симскую больницу, чтобы лично оценить ситуацию.

"У меня не было этого в плане, но я хочу заехать в больницу Сима", - сообщил он.

В медучреждении руководителя области встречал главврач, который рассказал о работе больницы после оптимизации. Проблем стало много, управленческий аппарат сократили, психологическая обстановка в коллективе стала хуже, при этом главврач подчеркнул, что лечебный процесс не нарушен, он сохранился таким же.

После осмотра Симской городской больницы Алексей Текслер вручил Виктору Лукьянову "синюю папку" с жалобами жителей.

"Много мы сегодня обсуждали вопросов, которые я видел в обращениях жителей. Я вам папку передаю, буду держать на контроле, вы тоже не забывайте обращать внимание на то, что пишут и говорят люди", - поручил он главе района.

В этот же день Алексей Текслер посетил Усть-Катав. Визит в муниципалитет глава региона начал с осмотра производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в "Роскосмос"). В этом году предприятие заключило четыре контракта на поставку 50 трамвайных вагонов. 31 односекционный вагон и четыре трехсекционных трамвая будут поставлены Краснодару, 15 односекционный вагонов – Магнитогорску.

"Это рекордный объем за последние годы, и я сам руку приложил к 15 трамваям, которые будут сделаны и отправлены в Магнитогорск. Были непростые моменты, но удалось решить этот вопрос. Беспокоит, что на следующий год портфель заказов УКВЗ в части трамваев пока не определен, но я с уверенностью смотрю в будущее, потому что мы в регионе наметили большую программу обновления общественного транспорта, в первую очередь экологичного транспорта", - подчеркнул Алексей Текслер.

Главе региона продемонстрировали новую модель 71-633, которая уже принята в промышленное производство. В настоящий момент на предприятии изготовлено три таких трамвая.

"Вагон низкопольный, приспособлен для маломобильных пассажиров. Он современный, используется современное электрооборудование, спроектирован с учётом всех последних тенденций в области трамваестроения: широкие проходы, надёжная тормозная система, система кондиционирования, usb-зарядки, мультимедиа, wi-fi, оповещение о ЧС. Вместимость вагона максимальная достигает 303 человека, посадочных мест 60. Для большого города это очень хорошо. Его габариты чуть меньше, чем у мировых аналогов. По длине он короче и способен проезжать в более затрудненных местах", - рассказал главный конструктор Олег Слепов.

Алексей Текслер предложил протестировать модель в Челябинске.

"Я надеюсь, что руководство УКВЗ и "Роскосмоса" примет решение поставить новый трамвай на обкатку в Челябинск. Он должен проявить себя, потому что покупать нужно уже проверенный вагон. Мы точно будем в следующем году приобретать новые трамваи и, если УКВЗ будет готов к этой программе, тогда завод может активно в этом участвовать. Мне бы хотелось, чтобы в Челябинской области были наши усть-катавские трамваи", - отметил он.

Алексей Текслер добавил, что в настоящий момент региональные власти находятся в активной фазе переговоров по выделению финансирования с федеральным проектным офисом "Чистый воздух". В частности, на покупку 200 новых автобусов на газомоторном топливе.

"Аналогичную работу мы ведем по трамваям. В следующем году, я считаю, мы можем рассчитывать на выделение более 1 млрд руб.", - подчеркнул он.

Следующей точкой визита в территорию стала основная общеобразовательная школа №4 в поселке Шубино, где проводятся работы по реконструкции входной группы и возведению пристроя. Завершить строительство планировалось еще в июле, но подрядчик провалил сроки сдачи объекта.

"К сожалению, строители задерживают ввод объекта в эксплуатацию к новому учебному году. Пристрой был необходим, потому что старое здание не выдерживало уже никакой критики. Дошло до того, что здесь начали прогневать несущие балки, и школу пришлось остановить в позапрошлом году для того, чтобы начать ремонтные и реконструктивные работы. Сейчас дети учатся в других школах, и все ждут этого нового здания. Надеемся, что строители достаточно быстро закончат свои работы и дети вернутся в школу, которая располагается у них рядом с домом", - рассказал и.о. министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Алексея Текслера не устроила такая ситуация, он поручил ускорить темпы строительства. Также его возмутил тот факт, что строительство пристроя ведётся без капитального ремонта старого здания школы и благоустройства прилегающей территории.

"Объект меня расстроил. Не успевают к 1 сентября, это категорически плохо. А про то, что старую школу нужно тоже отремонтировать, никто даже не подумал. Это просто бардак. Нет никакого благоустройства. Я принял решение, что рядом появится спортивная площадка, потому что сам спортзал в школе очень старый и маленький, чуть ниже сделаем хоккейную площадку", - рассказал он.

Затем руководитель области провел встречу с жителями Усть-Катавского городского округа. Открывая встречу, он отметил, что уровень регистрируемой безработицы в городе выше среднеобластного показателя – 4,6%. Решить проблему позволит запуск тепличного комплекса "Горный", где будет создано 720 новых рабочих мест.

"В этом году планируется запуск нового тепличного комплекса. Объект ключевой. Его поддержка была организована через фонд развития моногородов, выделялись и областные средства. Область свои обязательства выполнила - вся инфраструктура была построена еще в прошлом году. Инвестор обещает в этом году объект запустить в работу. Будем надеяться, что обещания будут выполнены. Я со своей стороны приложу все усилия", - заявил Алексей Текслер.

Председатель совета ветеранов Усть-Катава Галина Шкерина обратилась к руководителю области с просьбой оказать городу помощь в выделении средств на проектирование очистных сооружений.

"Проектная документация стоит порядка 14 млн руб., а реконструкция обойдется в 400 млн. Таких денег в городском бюджете нет. Даже выделить из бюджета города 14 млн на проект, значит, придется свернуть какие-то социально значимые программы, что просто невозможно. Инвесторов такого уровня у города тоже нет. Поэтому совет ветеранов обращается к вам с просьбой оказать помощь в строительстве очистных сооружений", - подчеркнула она.

Алексей Текслер отметил, что знает про эту проблему, и им было принято решение о выделении средств в следующем году на проектирование.

"Проблеме много лет. Непонятно, почему мы находимся в состоянии нулевого этапа в 2019 году, даже проекта нет. Мы приняли решение выделить деньги в следующем году на проектирование, по завершении будем начинать строительство. Объект действительно важный, в 2019 году жить в таких условиях не представляется возможным", - рассказал он.

Также на встрече жители пожаловались на дороги, газификацию, ветхоаварийное жилье и проблемы в системе здравоохранения. Так, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями приходится везти в Сатку.

Алексей Текслер сообщил, что достигнута договоренность с ФМБА и в 2021 году планируется приобретение компьютерного томографа для Усть-Катавской больницы. Это позволит лечить пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в городе.

По итогам общения с населением Алексей Текслер провел рабочую встречу с главой Усть-Катавского городского округа Сергеем Семковым, где вручил руководителю муниципалитета "синюю папку" с жалобами жителей.