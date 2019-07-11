Работники ДВЗ "Звезда" обратились к Шойгу из-за нехватки гособоронзаказа и перехода на сокращенную неделю

Профсоюз Дальневосточного завода "Звезда" направил министру обороны РФ Сергею Шойгу письмо с просьбой разобраться в ситуации с сокращением оборонзаказа.

Об этом сообщила РИА Новости представитель профсоюза Ольга Скрипко.

Напомним, с 1 августа завод переходит на сокращенную рабочую неделю. Такая мера вызвана недозагруженностью предприятия по причине временного отсутствия гособоронзаказа.

Представитель заводского профсоюза ранее заявил, что принято решение обратиться к депутату Виктору Пинскому и к Сергею Шойгу. Руководство завода принимает меры для решения ситуации.

"Отсутствие работы приведет к потере квалифицированных кадров. Сергей Кужугетович, только вы можете определить, нужен наш завод в том статусе, который у него есть, или нет", - говорится в тексте обращения.

Судостроительный комплекс "Звезда" - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья.

Судостроительный комплекс создается на базе ДВЗ консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России.