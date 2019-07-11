Работники ДВЗ "Звезда" обратились к Шойгу из-за нехватки гособоронзаказа и перехода на сокращенную неделю

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги выездного автосервиса - http://perevozki.youdo.com/omsk/pomoshch/avtoservis/
Юду: http://remont.youdo.com/carpentry/window/sills/, полное описание.
Сервис подбора мастеров: http://remont.youdo.com/repair/flat/geo/remont-kvartir-v-krasnogorske/, описание.



Общество В России
совещание с руководящим составом военного ведомства, Национальный центр управления обороной государства, Сергей Шойгу (2015) | Фото: function.mil.ru

Работники ДВЗ "Звезда" обратились к Шойгу из-за нехватки гособоронзаказа и перехода на сокращенную неделю

Профсоюз Дальневосточного завода "Звезда" направил министру обороны РФ Сергею Шойгу письмо с просьбой разобраться в ситуации с сокращением оборонзаказа.

Об этом сообщила РИА Новости представитель профсоюза Ольга Скрипко.

Напомним, с 1 августа завод переходит на сокращенную рабочую неделю. Такая мера вызвана недозагруженностью предприятия по причине временного отсутствия гособоронзаказа.

Представитель заводского профсоюза ранее заявил, что принято решение обратиться к депутату Виктору Пинскому и к Сергею Шойгу. Руководство завода принимает меры для решения ситуации.

"Отсутствие работы приведет к потере квалифицированных кадров. Сергей Кужугетович, только вы можете определить, нужен наш завод в том статусе, который у него есть, или нет", - говорится в тексте обращения.

Судостроительный комплекс "Звезда" - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья.

Судостроительный комплекс создается на базе ДВЗ консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Работники ДВЗ "Звезда" обратились к Шойгу из-за нехватки гособоронзаказа и перехода на сокращенную неделю

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: двз звезда, сергей шойгу



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.07.2019 15:57 Мск Ситуация на ДВЗ "Звезда" свидетельствует об отсутствии плановой политики

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.07.2019 11:33 Мск Отсутствие гособоронзаказа: большинство работников ДВЗ "Звезда" перевели на сокращенную неделю

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров