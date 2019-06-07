На 5-30%. На ЧЭМК после стихийного митинга рабочих подписали приказ об индексации зарплаты

На Челябинском электрометаллургическом комбинате после стихийного митинга рабочих подписали приказ об индексации заработной платы.

Как рассказал Накануне.RU председатель первичной профсоюзной организации ЧЭМК Олег Дегтярёв, на предприятии вышел приказ о проведении индексации с 1 июня. Заработная плата должна увеличиться на 5-30%.

"В целом зарплата будет повышена на индекс потребительских цен по Российской Федерации. Это порядка 5% будет у высокооплачиваемых специальностей, а низкооплачиваем повысят на 25-30%", - отметил он.

На комбинате изменится система оплаты труда. Ее планируется упростить, чтобы рабочие понимали, за что они получают деньги.

"На протяжении 15 лет оклады не трогали, а были повышающие коэффициенты. Сейчас эти коэффициенты загонят в оклады, тем самым увеличат постоянную гарантированную часть. Утверждают, что индексация коснётся всех работников, но мы будем смотреть, когда выйдут расчеты в цеха. Еще рано говорить о конечном результате, я думаю, он будет виден и понятен через неделю", - подчеркнул Дегтярёв.

Напомним, 16 мая рабочие прямо перед входом на предприятие устроили акцию протеста из-за низких зарплат. Руководство предприятия после стихийного митинга пообещало проиндексировать заработную плату.

С 2014 по 2017 годы фонд оплаты труда на комбинате, при относительно стабильной численности персонала, увеличился лишь на 5,8%, за этот же период инфляция в регионе составила 32%. По итогам 2018 года средняя зарплата промышленно-производственного персонала на комбинате не превысила 37 тыс. 500 руб., медианная остановилась на 30 тыс. руб.

ЧЭМК - крупнейший производитель ферросплавов в России (80% рынка ферросплавов), способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Основан в 1929 году. Выбросы с комбината считаются одними из наиболее вредных среди предприятий Челябинска. Совладельцы - Юрий Антипов и Александр Аристов.