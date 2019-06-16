"Делом Чемодановки" займется ГСУ Следственного комитета. Среди виновников могут быть должностные лица

Дело об убийстве в пензенском поселке Чемодановка будет расследовать Главное следственное управление СК России. Такое решение принял руководитель комитета Александр Бастрыкин, поскольку среди виновников могут быть и должностные лица.

По данным пресс-службы Следственного комитета, следователи-криминалисты уже прибыли на место.

"Глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших должных и своевременных мер по стабилизации обстановки. Попустительство каждого ответственного лица получит жесткую правовую оценку", - пояснила позицию СК официальны представитель комитета Светлана Петренко.

Сейчас установлены все участники конфликта, трое фигурантов уже задержаны, идёт работа по задержанию остальных, в ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, массовая межнациональная драка в Чемодановке привела к перекрытию федеральной трассы и смерти человека. Только после этих событий губернатор региона заявил, что в поселке, где проживают четыре тысячи человек, нужно создать отделение полиции, провести освещении, водопровод и дорогу.