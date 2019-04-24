24 Апреля 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Захар Прилепин: Россия спокойно показала Украине, что жители ЛДНР становятся гражданами РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Этот документ позволяет получать российское гражданство жителям отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Заявления должны рассматриваться в течение трёх месяцев со дня подачи и предоставления документов.

Писатель и бывший заместитель командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой народной республики Захар Прилепин считает, что, вероятно, уровень договорённостей властей РФ с украинской элитой, которая сейчас приходит ко власти, не в полной мере находит отклик со стороны Кремля.

"Поэтому Россия последовательно демонстрирует две вещи: одну, связанную с нефтяными санкциями, и вторую, связанную с по факту признанием ЛДНР", - рассказал он Накануне.RU.

После указа Путина жители ЛДНР фактически становятся гражданами России.

"После выдачи паспортов жители этих республик переходят в режим Приднестровья, Абхазии и становятся по факту гражданами России, и Россия спокойно показала это действующей украинской власти и нашим американским партнёрам. С чем я всех и поздравляю", - заявил он.

Однако, по мнению Захара Прилепина, окончания войны в Донбассе и прекращения обстрелов теперь уже российских граждан не стоит ждать слишком быстро.

"К этому всё идёт, но там всё-таки живёт два - три миллиона человек, поэтому это не сиюминутно, но вектор совершенно очевиден", - отметил он.

коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ(2019)|Фото: Накануне.RU

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Захар Прилепин: Россия спокойно показала Украине, что жители ЛДНР становятся гражданами РФ

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Теги: ДНР, ЛНР, Захар Прилепин



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