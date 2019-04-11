"Как себя поведет - так и послужит". На место осужденного Рыжука в Зауралье нашли нового руководителя Налоговой службы

В Кургане назначен новый руководитель управления Федеральной Налоговой службы по региону - им стал Марат Сагитуллин, выходец из Тюменской области, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил Накануне.RU собственный источник в правительстве Зауралья, Сагитуллин занимал пост заместителя главы ФНС Курганской области и четко разбирается во всех делах службы

"Сейчас как Марат Талхатович себя поведет - так и послужит региону. Он - ответственный человек, серьезный, за ним никаких нет "косяков", говоря простым языком. Говорят, что Вадим Михайлович (Шумков - прим.) порекомендовал его на этот пост и, возможно, правильно сделал. Тюменцы сейчас в Кургане правят, и пусть: регион должен развиваться, а с прежними руководителями, которые оба под уголовкой находились, каши было не сварить. Первый слишком уж был принципиальный, за это и поплатился, второй - молодой и горячий, сейчас будет мотать срок в колонии строгого режима", - отметил источник.

"Первый" - бывший руководитель Налоговой службы региона Юрий Касьяненко. 31 октября 2017 года Курганский городской суд заменил ему реальное лишение свободы на условный срок. Касьяненко был признан виновным в превышении должностных полномочий во время своей работы в налоговой службе, его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, он помог одной из коммерческих фирм не заплатить в бюджет более 65 млн руб. налоговых сборов. Однако сам Касьяненко объяснил поступок тем, что хотел оставить этого плательщика в регионе для того, чтобы фирма пополняла зауральский бюджет.

"Второй" - Владимир Рыжук, его 28 февраля этого года приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в коррупции и крупных хищениях. Чиновник был задержан 22 февраля прошлого года. Состав обвинения - Рыжук получил от индивидуального предпринимателя и известного курганского застройщика Владимира Баскаля 500 тыс. руб. - указанная сумма являлась частью от требуемых чиновником у бизнесмена 3 млн руб. за непринятие мер налогового контроля по выявленным фактам нарушения законодательства о налогах и сборах.

Что касается Сагитуллина, то он является советником государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса, родился 31 октября 1980 года в городе Мегион Нижневартовского района Тюменской области. В 2003 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности "Менеджмент организации". Начал трудовую деятельность в 2002 году в налоговых органах Тюменской области с должности специалиста 1 категории, в дальнейшем прошёл все ступени государственной службы от налогового инспектора до начальника Инспекции Федеральной налоговой службы по Тюмени №1.