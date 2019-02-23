Медведева против Туктамышевой: решается судьба третьей путевки на ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристки-одиночницы вынуждены выяснять отношения не только на льду между собой, но и с оголтелыми фанатами и хейтерами.

Обычно за месяц до главного старта сезона – Чемпионата мира – состав сборной на этот турнир уже известен. Однако нестабильность всех взрослых спортсменок в этом году вынудила Федерацию фигурного катания на коньках России устроить дополнительный отбор и решить судьбу третьей (а может и двух из трех) путевки.

Почти не вызывает сомнений тот факт, что одна путевка достанется Софье Самодуровой, великолепно выступившей на прошедшем в Беларуси Чемпионате Европы. Второе место в сборной наверняка займет действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова. В этом сезоне она показывает нестабильность, хоть и занимает призовые места. На ЧЕ воспитанница Этери Тутберидзе заняла второе место.

За третье место в сборной развернулась нешуточная борьба. Очевидно, что его займет либо Евгения Медведева, выигравшая накануне не самый престижный турнир – Кубок России, либо Елизавета Туктамышева, занявшая на этих соревнованиях второе место. В итоговой таблице Медведеву и Туктамышеву разделили всего два балла, при этом ни одна из девушек не смогла отказать обе программы без падений и ошибок. Для Медведевой, провалившей Чемпионат России и сменившей короткую программу в разгар сезона, это вообще первая победа в текущем соревновательном году. У Туктамышевой тоже есть проблемы: она много болела и еще не до конца восстановилась. Если убрать эмоции и поверить, что каждая из девушек может чисто прокатать свои программы, то потенциала больше у Туктамышевой, ее триксель может составить конкуренцию прыжку японки Рики Кихиры. А у Медведевой подобных козырей в рукаве нет – ее программы намного слабее.

Накануне Медведева много высказывалась по поводу своей победы и наслаждалась зрительской любовью. Оказывается, Евгения тоже считает, что Туктамышева достойна места в сборной, но при этом критику в свой адрес слышать не хочет, мол, сама знает свои ошибки. В Instagram она так и сказала своим критикам: "Я сейчас общаюсь с людьми, которые за меня переживают, которые всегда со мной. Если вы не такой человек – дверь вон там, не портите, пожалуйста, людям, которые любят бескорыстно фигурное катание, настроение".

Окончательное решение федерация фигурного катания объявит 25 или 26 февраля.