16 Октября 2020
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Политика Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург Ленинградская область
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

Россияне, готовившие теракты в новогодние праздники, дают признательные показания

Задержанные по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге дают признательные показания. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России, передает корреспондент Накануне.RU.

У подозреваемых изъяты "уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов". В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").

Напомним, план террористов был раскрыт американскими спецслужбами.

Также в сети появилось видео задержания подозреваемых.

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Россияне, готовившие теракты в новогодние праздники, дают признательные показания

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Теги: террористы, фсб, американские спецслужбы



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