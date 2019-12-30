Россияне, готовившие теракты в новогодние праздники, дают признательные показания

Задержанные по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге дают признательные показания. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России, передает корреспондент Накануне.RU.

У подозреваемых изъяты "уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов". В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").

Напомним, план террористов был раскрыт американскими спецслужбами.

Также в сети появилось видео задержания подозреваемых.