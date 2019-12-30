Роналду назван лучшим футболистом года

Португальский футболист Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония вручения награды состоялась в Дубае.

Спортсмен в шестой раз в карьере стал лучшим по версии GSA, сообщает RT.

Ранее Роналду вспомнил, что делал после победы его национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.

Нападающий отметил, что звание чемпионов Евро - самый важный титул в его карьере.

"Я смеялся, плакал и помогал тренировать команду. А потом напился той ночью. И это был действительно особенный день", - приводят слова Роналду испанские СМИ.