СМИ: Алжир стал первым иностранным заказчиком Су-57

Портал Menadefense сообщил, что Алжир заключил контракт на покупку 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Контракт оценивается в шесть миллиардов долларов. Поставки запланированы на период до 2025 года.

Как отмечается, информацию о покупке Су-57 подтвердили также источники международных СМИ.

Таким образом Алжир стал первым зарубежным заказчиком для Су-57 и Су-34.

Ранее сообщалось, что покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. В 2018 году страна уже приобрела у России шесть Су-30СМ, чем вызвала заметный интерес в Китае.

Кроме того, турецкий лидер Тайип Эрдоган официально заявил, что Турция и РФ ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57.