14 Октября 2020
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Политика За рубежом
Каталония, Барселона, референдум, Испания, флаги Каталонии (2017) | Фото: abnews.ru

Посольство РФ поиронизировало над статьей о ГРУ в Каталонии

Российское посольство в Испании прокомментировало заявление газеты El Pais о том, что Барселону в 2016 и 2017 годах посещали сотрудники ГРУ.

Издание утверждает, что российские шпионы входят в некое "подразделение 29155", передает ТАСС.

"Есть подозрительное совпадение: номер предполагаемого российского подразделения, которое упоминается в газете, заканчивается на 155, что само по себе создает новую реальность", - говорится в комментарии посольства в твиттере.

Посольство намекает на 155-ю статью испанской конституции, которой воспользовались власти страны, чтобы ограничить самоуправление Каталонии в ответ на резолюцию местного парламента о независимости региона, пишет "Взгляд".

Ранее французская газета Le Monde написала, что сотрудники ГРУ использовали французские Альпы как базу для операций по всей Европе.

По данным западных СМИ, речь идет о сотрудниках элитного подразделения ГРУ, которое отвечает за заказные убийства, акты саботажа.

С 2014 по 2018 год они неоднократно останавливались в небольших городах на юго-востоке Франции, в том числе Шамони и Эвиане, пишет Deutsche Welle.

Напомним, до этого NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для "дестабилизации Европы". На Западе пришли к выводу, что за рядом "преступлений" международного уровня стоит элитное секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).

Якобы оно причастно к попытке госпереворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдавии, к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Посольство РФ поиронизировало над статьей о ГРУ в Каталонии

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Теги: гру, каталония, посольство рф



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