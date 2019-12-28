14 Октября 2020
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Армия и ВПК В России За рубежом
Сергей Шойгу (2019) | Фото:пресс-служба Минобороны России

В Минобороны ожидают информационных атак на руководство военного ведомства

Минобороны России заявило об усилении информационного давления в отношении российской армии в последние годы. Об этом заявил первый заместитель Минобороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете "Красная Звезда".

"Нужно признать, что в последние годы усиливается информационное давление, направленное на дискредитацию всей той огромной работы, которая ведется по укреплению российской армии. Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация - в умелых руках и достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие", - сказал он.

По его словам, у Минобороны есть достоверная информация, что отдельными государствами ведется скоординированная работа через конкретные СМИ, направленная на дискредитацию российских органов власти, политиков и журналистов. "При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней - от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства", - сообщил Цаликов.

Кроме того, замминистра добавил, что Минобороны не оставит без адекватного ответа "грязные методы" информационной борьбы, направленные против ведомства

"В нынешнем состоянии российские Вооруженные Силы нравятся далеко не всем. Мы и не стремимся к этому. Однако есть замыслы и планы по дискредитации российской армии, которых мы никогда не допустим. И бороться с этим нужно только открытостью", - отметил первый замглавы Минобороны РФ.

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В Минобороны ожидают информационных атак на руководство военного ведомства

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Теги: минобороны, информационное давление, армия россии



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