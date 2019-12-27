13 Октября 2020
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Общество За рубежом
Курильские острова, Курилы (2017) | Фото: fobos.tv

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове".

В статье газеты Yomiuri появился материал о поездке японских туристов на Курилы.

По словам автора, радушие островных жителей "неприятно поразило 80-летнюю Айко Ясуду, которая жила на Итурупе в детстве и считает остров своей родиной".

Туристка испытывала возмущение, когда слышала от японцев восторги по поводу "замечательных людей", живущих на Курилах, сообщает Regnum.

Напомним, группа японских туристов все же смогла добраться до южных Курильских островов, которых в самой Стране восходящего Солнца считают "северными территориями, временно оккупированными Россией".

Пилотный круизный тур был запланирован еще на середину октября, но сорвался из-за дипломатических согласований. Согласно установленному распорядку, японские туристы прибывают к Курилам на специальном судне и могут посещать острова в безвизовом режиме.

Напомним, в перспективе японская сторона планирует сделать подобные поездки регулярными.

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Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

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Теги: япония, туристы, итуруп



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