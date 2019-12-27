13 Октября 2020
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Наука и техника В России За рубежом
Windows 10, Microsoft, (2015) | Фото: www.forbes.com

Windows будет автоматически устанавливать драйверы

В операционной системе Windows появится облегченная система установки драйверов.

В будущем появится единый интерфейс для установки драйверов и необходимых для работы сторонних устройств программ. Инструмент будет сканировать систему на предмет новых устройств и автоматически предлагать необходимое программное обеспечение.

Сегодня владельцы персональных компьютеров вынуждены вручную искать и устанавливать нужные драйверы или пользоваться сторонними программами.

Новая функция должна появиться в начале 2020 года, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, пользователи Windows 10 жалуются на пропажу файлов после обновления системы.

Обновление, которое стало доступно пару дней назад, начало удалять файлы без спроса. При этом и в "Корзине" они не появляются.

Восстанление утерянных документов возможно через облачное хранилище или через директорию Windows.old, где хранятся все файлы старой операционной системы.

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Windows будет автоматически устанавливать драйверы

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Теги: драйверы, Windows



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