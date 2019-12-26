12 Октября 2020
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Общество Челябинская область
администрация Челябинска (2016) | Фото:http://inmarkon.ru/

Итоги проверки КСП: Администрация Челябинска неэффективно израсходовало почти 1 млрд рублей

Контрольно-счетная палата региона озвучила итоги проверки расходования бюджетных средств администрацией Челябинска. Ревизия проводилась по поручению губернатора Алексея Текслера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.

В ходе проверки было проанализировано расходование бюджетных средств в сумме более 29 млрд рублей и рассмотрена действующая система муниципальных закупок. По итогам ревизии составлено 97 актов.

В частности, были выявлены факты, имеющие признаки нецелевого использования средств на сумму 8,5 млн рублей. Установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 959,8 млн рублей, в том числе имеющее признаки ущерба для бюджета города – 897,7 млн рублей.

"Например, при строительстве трех школ и детского сада были оплачены невыполненные либо некачественно выполненные работы общей стоимостью 18,5 млн рублей", - отметили в КСП.

Были выявлены нарушения при управлении муниципальным имуществом и земельными участками. В результате город недополучил свыше 650 млн рублей. Есть нарушения и в сфере закупок.

Глава Челябинска Наталья Котова отчиталась, что уже предприняты меры к устранению нарушений. В свою очередь председатель КСП Алексей Лошкин попросил мэра взять на личный контроль устранение нарушений.

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Итоги проверки КСП: Администрация Челябинска неэффективно израсходовало почти 1 млрд рублей

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Теги: КСП, администрация Челябинска, проверка,



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