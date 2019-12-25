Кевин Спейси снова обратился к зрителям в образе Френка Андервуда и призвал "убивать своей добротой"

60-летний американский актер Кевин Спейси записал уже второе "рождественское видео" в образе одного из своих персонажей – героя сериала "Карточный домик", циничного политика Фрэнка Андервуда.

"Мы вступаем в 2020 год, и я хочу пожелать, чтобы в мире было больше добра, - сказал Спейси с характерным для его персонажа южным акцентом, сидя в красном вязаном свитере перед камином. - Когда в следующий раз кто-то сделает то, что вам не нравится, то вы можете ответить тем же. Но вы также можете умерить свой пыл и поступить неожиданно. Вы можете убить их своей добротой".

В конце октября этого года в Лос-Анджелесе рассыпалось еще одно дело, возбужденное в отношении Спейси. Прокуратура города закрыла дело, поскольку предполагаемая жертва… умерла.

Скончавшийся мужчина обвинял актера в сексуальных домогательствах. Якобы, это произошло в 2016 году: Спейси дотронулся до интимных мест массажиста, когда тот делал звезде массаж. В тексте решения прокуратуры указано, что без участия предполагаемой жертвы вина актера не может быть доказана. Имя погибшего неизвестно, в суде он был представлен как Джон Доу (псевдоним).

Напомним, в июле этого года прокуратура штата Массачусетс прекратило расследование уголовного дела в отношении Спейси по другому эпизоду. Мужчина утверждал, что актер домогался его в баре. Единственным доказательством по делу была переписка жертвы с его девушкой, в которой он описывал действия актера. Но она пропала по вине обвинителя, так что дело пришлось закрыть. Адвокаты Спейси считают, что молодой человек удалил с телефона предполагаемые доказательства, поэтому и не хотел предоставлять им телефон. Он это отрицал до последнего времени, но потом заявил, что хочет воспользоваться пятой поправкой к конституции США, отказавшись свидетельствовать против себя. Таким образом, его свидетельства "аннулировались".

Стоит отметить, что в домогательствах в течение прошлого и позапрошлого года Спейси обвинили десятка два мужчин, в том числе звучали обвинения в изнасиловании, а также в домогательствах к несовершеннолетним. Однако никто из них не выразил желания довести дело до суда, хотя, например, Скотланд-Ярд организовал несколько проверок и даже возбуждал дело по одному из эпизодов.