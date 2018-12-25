Фрэнк Андервуд вернулся: Кевин Спейси записал "рождественское" послание

Обвиненный в сексуальных домогательствах актер Кевин Спейси (59) прервал молчание накануне григорианского Рождества и записал трехминутное "поздравление" в образе Френка Андервуда, своего персонажа из сериала "Карточный домик".

Всего за сутки ролик на YouTube набрал более 3 млн просмотров, но при этом лайки и дизлайки разделились примерно поровну, что явно говорит о неоднозначном отношении к актеру.

Напомним, ранее прокурор штата Массачусетс выдвинул в отношении Спейси обвинение в сексуальном насилии. 7 января 2019 года должно состояться первое судебное слушание. Рассматриваться будет эпизод 2016 года. Обвинитель заявляет, что актер совершал насильственные действия сексуального характера в отношении подростка. До этого правоохранительные органы в США и Великобритании уже начали несколько проверок и расследований по другим заявлениям, которые касались насилия, домогательств и непристойного поведения. Всего в течение более чем года Спейси в сексуальных домогательствах обвинили несколько десятков мужчин, в том числе несколько членов съемочной группы сериала "Карточный домик". После этого руководство проекта приняло решение больше не снимать Спейси. От сотрудничества с ним отказались многие режиссеры, фактически звезде объявили бойкот.

И вот в новом видео под названием "Позвольте мне быть Фрэнком" Спейси намекает на свое увольнение из сериала по недоказанным обвинениям. "Вы спешите с осуждением без доказательств, не так ли?" – спрашивает актер. Кто-то полагает, что это маркетинговый ход со стороны создателей "Карточного домика", но большинство считает, что это личная инициатива Спейси, карьера которого оказалась загублена.