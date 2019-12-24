В Минпросвещения хотят законодательно запретить сваливать на учителей "бумажную работу"

В Министерстве просвещения России готовят поправки в законы, которые юридически запретят сваливать на учителей бюрократическую работу. Хотя и сейчас существуют рекомендательные документы, ограничивающие загрузку преподавателей "бумажной работой", рассказала в прямом эфире РБК министр просвещения России Ольга Васильева. По ее словам, только за последние несколько лет было выпущено три таких норматива.

Сейчас, по словам Васильевой, "бумажная работа" учителя должна быть ограничена четырьмя документами: образовательной программой, учебным планом, а также электронными журналом и дневником. "Возникает вопрос – выполняется эта норма или нет", - комментирует министр.

Она также высказалась по поводу размера оплаты труда учителей. Министр настаивает, что этот вопрос – в компетенции регионов, но ведомство сейчас "бьется" за соответствие 70-процентной базовой части зарплаты учителя 18-часовой нормативной ставке. Остальные 30% - это стимулирующие выплаты. Васильева не стала отрицать, что часто на местах расчет этих выплат непрозрачен и размер их определяет не комиссия, а "гораздо более узкий круг лиц, директор заведения".