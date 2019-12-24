В Минпросвещения хотят законодательно запретить сваливать на учителей "бумажную работу"

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Прокладка и монтаж электропроводки на http://remont.youdo.com/electrician/cabling/.



Общество В России Москва
стопка бумаг, бумаги, отчеты, бюрократия, мукулатура (2016) | Фото: yandex.ru

В Минпросвещения хотят законодательно запретить сваливать на учителей "бумажную работу"

В Министерстве просвещения России готовят поправки в законы, которые юридически запретят сваливать на учителей бюрократическую работу. Хотя и сейчас существуют рекомендательные документы, ограничивающие загрузку преподавателей "бумажной работой", рассказала в прямом эфире РБК министр просвещения России Ольга Васильева. По ее словам, только за последние несколько лет было выпущено три таких норматива.

Сейчас, по словам Васильевой, "бумажная работа" учителя должна быть ограничена четырьмя документами: образовательной программой, учебным планом, а также электронными журналом и дневником. "Возникает вопрос – выполняется эта норма или нет", - комментирует министр.

Она также высказалась по поводу размера оплаты труда учителей. Министр настаивает, что этот вопрос – в компетенции регионов, но ведомство сейчас "бьется" за соответствие 70-процентной базовой части зарплаты учителя 18-часовой нормативной ставке. Остальные 30% - это стимулирующие выплаты. Васильева не стала отрицать, что часто на местах расчет этих выплат непрозрачен и размер их определяет не комиссия, а "гораздо более узкий круг лиц, директор заведения".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Минпросвещения хотят законодательно запретить сваливать на учителей "бумажную работу"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бумажная работа, волокита, бюрократизация, учитель, школа, ставка, оплата труда, стимулирующие выплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети