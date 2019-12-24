10 Октября 2020
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Артем Дзюба (2019) | Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ

Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии РФС

Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза и газеты "Спорт-Экспресс", сообщили Накануне.RU в РФС.

Напомним, что награда "Лучший футболист года в России" появилась четыре года назад. Претендовать на победу могут все футболисты, выступавшие в Российской Премьер-лиге (РПЛ), независимо от гражданства, а также футболисты национальной сборной России из зарубежных чемпионатов. В выборе участвуют 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов "СЭ", а также болельщики, которые голосуют на сайте издания. По традиции обладателю премии вручается российский "Золотой мяч".

Перед Артёмом обладателями награды были Фёдор Смолов ("Краснодар", 2016) и Куинси Промес ("Спартак", 2017). В прошлом году её тоже получил Дзюба.

Добавим, что Дзюба вместе с "Зенитом" являются действующими чемпионами России, вместе со сборной России Артём в качестве капитана команды вышел в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Кроме этого, в данный момент 31-летний нападающий является лучшим бомбардиром РПЛ и лидирует в турнире по системе "гол+пас" (11+9).

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Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии РФС

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Теги: Артём Дзюба, Российский футбольный союз, футболист года



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