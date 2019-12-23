09 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Россия США ракеты СНВ договор вооружение флаг (2010) | Фото: newsru.ua

Лавров о перспективах СНВ-3: "Уговаривать мы никого не собираемся"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что вопрос продления договора о СНВ-3 сейчас полностью зависит от США. Он напомнил, что ранее Владимир Путин предложил до конца 2019 года продлить документ без каких-либо условий.
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"То, что заявил президент Путин, является прямым ответом на попытки спекулирования на теме СНВ-3. После того, как мы заявили о готовности продлить договор, мы выбили у них (американцев) козырь из рук, теперь им придется как-то свою позицию излагать", - заметил Лавров, выступая в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

Он заметил, что США пытаются приплести к истории СНВ-3 Китай. Но тот уже заявлял о нежелании участвовать в такого рода переговорах. "Майк Помпео (госсекретарь США – прим. ред.) упомянул, что несправедливо, что мы не уговариваем Китай. Уговаривать мы никого не собираемся. Если американцы примут наши условия, то выиграет все мировое сообщество. Мы не допустим такой ситуации, когда не останется никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений", - заключил Лавров.

инфографика Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ 1,2,3|Фото: Накануне.RU

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Лавров о перспективах СНВ-3: "Уговаривать мы никого не собираемся"

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Теги: сергей лавров, снв-3, переговоры, сша



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