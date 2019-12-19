05 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Россия США ракеты СНВ договор вооружение флаг (2010) | Фото: newsru.ua

Путин: Если не будет СНВ-3, то не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений

Владимир Путин во время большой пресс-конференции прокомментировал отношения России и США. По мнению российского президента, у этих отношений есть перспективы, и Россия "заинтересована в их развитии и поддержании".

По словам Путина, российские власти понимают стратегию Вашингтона: "будут работать с нами там, где им выгодно, и будут сдерживать, где им интересно". "Мы будем поступать зеркальным образом", - пояснил глава государства. Он попенял США за то, что те только на словах поддерживают Украину. "Лучше бы денег дали, если хотите помочь!" – порекомендовал Путин.

Импичмент президенту Траму Путин "не понял" и считает этот процесс надуманным.

Что касается договора СНВ-3, то Россия его до конца года готова продлить. "Вот хоть завтра мы готовы подписать его и отправить в Вашингтон. И если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений", - заключил президент.

инфографика Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ 1,2,3|Фото: Накануне.RU

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Путин: Если не будет СНВ-3, то не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений

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Теги: снв-3, дональд трамп, отношения с сша, пресс-конференция путина



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