Путин: Если не будет СНВ-3, то не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений

Владимир Путин во время большой пресс-конференции прокомментировал отношения России и США. По мнению российского президента, у этих отношений есть перспективы, и Россия "заинтересована в их развитии и поддержании".

По словам Путина, российские власти понимают стратегию Вашингтона: "будут работать с нами там, где им выгодно, и будут сдерживать, где им интересно". "Мы будем поступать зеркальным образом", - пояснил глава государства. Он попенял США за то, что те только на словах поддерживают Украину. "Лучше бы денег дали, если хотите помочь!" – порекомендовал Путин.

Импичмент президенту Траму Путин "не понял" и считает этот процесс надуманным.

Что касается договора СНВ-3, то Россия его до конца года готова продлить. "Вот хоть завтра мы готовы подписать его и отправить в Вашингтон. И если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений", - заключил президент.