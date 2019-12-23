Лавров про санкции в отношении "Северного потока-2": "США своих ближайших сотрудников наказывают"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные американским парламентом в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Из-за них, напомним, накануне остановилась прокладка газопровода в Балтийском море – эту работу выполняла швейцарская компания Allseas, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тут даже говорить нечего, После того, как США лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится к устрашению, когда ближайших союзников наказывают за решение их экономических проблем, ни одна страна мира не сомневается, что США бросит их в самый неподходящий момент", - заявил Лавров, выступая в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

Ранее корабли Allseas вышли из района работ по укладке газопровода. А несколько дней назад стало известно, что американские сенаторы Рон Джонсон и Тед Круз пытаются оказать давление на компанию. "У вас есть выбор – немедленно прекратить строительство или совершить глупую попытку завершить строительство трубопровода, рискуя навсегда вывести вашу компанию из бизнеса", - написали политики директору Allseas Эдварду Хеереме.