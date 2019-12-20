Американские сенаторы требуют немедленно прекратить укладку "Северного потока – 2"

Американские сенаторы США Рон Джонсон и Тед Круз пытаются оказать давление на швейцарскую компанию Allseas, которая занимается укладкой морской части газопровода "Северный поток – 2".

"У вас есть выбор – немедленно прекратить строительство или совершить глупую попытку завершить строительство трубопровода, рискуя навсегда вывести вашу компанию из бизнеса", написали политики директору Allseas Эдварду Хеереме.

Тем временем, Сенат согласовал проект оборонного бюджета на 2020 год. В документе предусматривается введение санкций в отношении компаний, предоставляющих специализированные суда для укладки "Северного потока – 2", пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", заявил депутат от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

По его словам, в 2018 году правительство ФРГ пыталось всячески противостоять попыткам срыва проекта строительства газопровода, однако больше не может отстаивать позицию.

По мнению депутата, "США удалось связать "Северный поток - 2" с дестабилизированной ими же Украиной".