07 Октября 2020
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большегруз, ВАЗ, ДТП, столкновение, авария (2019) | Фото: УМВД России по Курганской области

В Курганской области легковушка столкнулась с большегрузом: трое погибших

Страшная авария с тремя погибшими произошла сегодня около 16.00 на 58 километре автодороги Курган-Тюмень, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Автомобиль ВАЗ 2109, которым управляла девушка 1994 года рождения, столкнулся с большегрузным автомобилем "Вольво". В ДТП погибли водитель легковушки и две ее пассажирки - женщины 1971 и 1945 годов рождения. Кроме того, в автомобиле, на заднем сидении, в детском автокресле находился ребенок 2014 года рождения. Он не пострадал.

большегруз, ВАЗ, ДТП, столкновение, авария(2019)|Фото: УМВД России по Курганской области

Сотрудники ГИБДД и другие оперативные службы работают на месте аварии, выясняются все обстоятельства ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не учла погодные условия, зацепила заснеженную правую обочину и допустила занос автомобиля с последующим выездом на встречку, где и произошло столкновение с "Вольво", которым управлял водитель 1978 года рождения.

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В Курганской области легковушка столкнулась с большегрузом: трое погибших

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Теги: большегруз, ВАЗ, ДТП, столкновение, авария



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