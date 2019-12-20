06 Октября 2020
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Спорт За рубежом
Зе Луиш (2019) | Фото: Накануне.RU

Экс-нападающий "Спартака" во время матча отправил соперника в тяжелый нокаут

Экс-футболист московского "Спартака" Зе Луиш, сейчас играющий за португальский "Порту", нанес тяжелую травму сопернику во время матча. Как передает корреспондент Накануне.RU, инцидент случился в одном из эпизодов встречи Кубка Португалии против "Санта-Клары" 19 декабря.

В середине первого тайма Зе в буквальном смысле нокаутировал игрока "Санта-Клары" Нене. В этот момент форвард пытался пробить по мячу, но попал в голову своему опекуну.

Зе Луиш(2019)|Фото: twitter.com/maisfutebol

За это нападающий "Порту" получил всего лишь желтую карточку. Что касается Нене, то он не смог продолжить матч: игрока унесли с поля на носилках. Степень тяжести травмы пока неизвестна.

Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 по 2019 год. Минувшим летом он перебрался в португальский клуб за 10 млн евро.

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Экс-нападающий "Спартака" во время матча отправил соперника в тяжелый нокаут

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Теги: Зе Луиш, Порту, нокаут



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