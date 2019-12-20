06 Октября 2020
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Сквер Строителей, Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске заканчивается реконструкция сквера Строителей

На строительной площадке сквера Строителей в Нижневартовске в рамках реконструкции осталось сделать освещение, установить флагштоки, убрать ограждение. Все необходимые коммуникации проведены. Об этапах обновления знакового для города объекта рассказал главе города Василию Тихонову представитель подрядчика, компании "Версо-Монолит", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее прежний подрядчик не справился с обязательствами. В сентябре к работе приступил новый, "Версо-Монолит". Чтобы выполнить все в срок и с надлежащим качеством, строители работали без выходных в несколько смен.

Технический директор компании Эмиль Джаббаров отметил, что плиткой вымощена пешеходная зона, подготовлен монумент "Город", установлен гранит для зоны почета, разбиты площади для газонов, выполнили мощение центрального элемента – песочных часов.

"Специально пригласили профессионала по работе с гранитом. Погодные условия незначительно сдвинули график работы. Для обустройства некоторых элементов устанавливали навесы и тепловые пушки", - сказал он.

Сквер Строителей, Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

По словам заместителя главы города, директора департамента строительства Виктора Ситникова, электричество подведено, остается монтаж.

"На все работы действует пятилетняя гарантия. Весной выполнят озеленение. Забор уберем, пространство останется открытым. Каждый вид работ принимают кураторы совместно с подрядчиком", - отметил.

Проект сквера включает более 10 подобъектов, в том числе солнечные часы, которые установлены на площади Времени, параметрические галереи под открытым небом, к оформлению которых уже приступили, места отдыха, монумент "Город", площадь Почета, входы на территорию сквера Строителей украшают арки неправильной формы и другие элементы.

Сквер Строителей, Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Проект интересный. Когда планировали обновление этой территории, в первую очередь думали о строителях, важно было то, что им хотелось видеть здесь. Необходимо увековечить память наших строителей, потому что город начинался с них. Проект реконструкции выбирали через общественное обсуждение. Важно то, какое решение было принято жителями", - подчеркнул глава города Василий Тихонов.

Впервые при благоустройстве зоны отдыха при мощении пешеходной площади использована плитка, обладающая противоскользящим эффектом. Особое место займет подсветка.

Сквер Строителей, Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске заканчивается реконструкция сквера Строителей

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Теги: Нижневартовск, сквер Строителей, Версо-Монолит



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Ранее 19.09.2019 14:41 Мск В Нижневартовске продолжается реконструкция Сквера строителей

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