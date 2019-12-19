Путин ушел от ответа на вопрос о российских наемниках в Ливии

Владимир Путин прокомментировал во время большой пресс-конференции ситуацию в Ливии, однако он ушел от ответа на вопрос о российских частных военных компаниях в этой стране.

"Ситуация нам конечно в этой стране известна. С обеими сторонами конфликта многие страны поддерживают отношения. Мы в контакте и с правительством Саранжа, и с маршалом Хафтаром. Это очень острый вопрос. Вы знаете тех, кто довел до такого состояния. Россия была против использования войск в Ливии. Ранее процветавшая страна теперь находится в хаосе, полном развале, гражданская война не прекращается", - заметил Путин, добавив, что постоянно обсуждает ситуацию в Ливии с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом.