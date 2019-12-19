В Челябинске виновника ДТП с Rolls-Royce бизнесмена Аристова освободили от долгов

Арбитражный суд Челябинской области завершил процедуру реализации имущества виновника ДТП с автомобилем Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова Владислава Кантемирова, признанного банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в сентябре Кантемиров был признан банкротом. Сумма исковых требований составляла 2,7 млн рублей. Суд ввел процедуру реализации его имущества.

16 декабря Арбитражный суд Челябинской области завершил процедуру реализации имущества должника.

"Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина", - говорится в определении суда.

Также суд прекратил полномочия финансового управляющего Дмитрия Трушкина.

"Перечислить с лицевого счета Арбитражного суда Челябинской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, на счет арбитражного управляющего Трушкина Дмитрия Игоревича вознаграждение за проведение процедуры реализации имущества должника - гражданина Кантемирова Владислава Викторовича в сумме 25 000 руб. 00 коп.", - говорится в документе.

Напомним, авария произошла в феврале 2016 года. Водитель отечественной легковушки проехал на красный свет и столкнулся с иномаркой за 20 млн рублей. Бизнесмен Александр Аристов в момент аварии находился в машине, он не пострадал. Водителя-нарушителя госпитализировали с сотрясением мозга и переломом бедер. Заявление в суд о возмещении ущерба было подано юридической службы ОАО "ЧЭМК", на балансе которого находится автомобиль. В декабре 2016 года Челябинский областной суд обязал Кантемирова возместить ущерб ЧЭМК в размере 3 млн 22 тыс. руб.

Однако выплатить весь долг Кантемиров не смог и в июле текущего года обратился в суд с заявлением, в котором попросил признать его банкротом.