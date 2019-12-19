Путин про убийство гражданина Грузии в Германии: "Это кровавый убийца, он уничтожил 98 человек"

Владимир Путин прокомментировал убийство в Берлине гражданина Грузии, который, по данным российского президента, был боевиком. Президент России заметил, что российские спецслужбы неоднократно просили своих немецких коллег выдать этого человека. Через прокуратуру и официальный запрос вопрос не решался, поскольку "наши всегда получали отказ".

Также Путин распространил свой ответ, который дал на пресс-конференции после саммита "нормандской четверки". "Это был кровавый убийца. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек. Вы вдумайтесь в это число! В некоторых странах общенациональный траур объявляют и по меньшему числу погибших. Он участвовал в организации взрывов в московском метро", - рассказал президент.

Он припомнил, как российские спецслужбы предупреждали американских коллег по поводу боевиков-братьев Царнаевых, "но тогда нас не послушали".

"Сейчас мы в Сирии наблюдаем в лагерях и тюрьмах боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка – прим. ред.). На первом месте там выходцы из Средней Азии, на втором месте люди из России, это правда, но там не мало выходцев из Франции, Германии, Европы. Террористы свободно разгуливают по европейским столицам. А если к вам придут те люди, которые в этих лагерях сидят, вы тоже им позволите спокойно гулять?" – сказал Путин по поводу работы спецслужб.