«Новая газета» написала об активах Карины Ротенберг в США по заказу Ходорковского

«Новая газета» выпустила очередное расследование, на этот раз уделив внимание семье российского бизнесмена Бориса Ротенберга, который находится под санкциями США, как и его брат Аркадий. Оба участвовали в создании нескольких крупных объектов инфраструктуры Крыма, и России, в том числе «олимпийских» в Сочи.

В материале говорится, что семья все еще владеет недвижимостью в США – особняком в кооперативе «Озеро Винвард» в Джорджии. В доказательство приводятся скрины документов, что Карина Ротенберг (в девичестве Гапчук) приобрела этот дом и несколько других объектов в США еще 2001 году, задолго до знакомства с Борисом Ротенбергом, и якобы тогда же имела грин-карту и хотела получить паспорт гражданки США.

Статья появилась почти накануне запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту – первый поезд пойдет 23 декабря. Это уже наводит на мысли о намеренном «вбросе» - «Новая», будто, напоминает себе и читателям, что Крым был «незаконно аннексирован» с точки зрения США.

О наиболее вероятном заказчике материала также не приходится долго думать – Михаил Ходорковский уже упоминал о недвижимости Ротенбергов в Америке в интервью «Радио Свобода» в ноябре прошлого года, где вновь рассказал, как его возмущает поведение богатейших представителей российского бизнеса - очень интересно, учитывая, кем был сам Ходорковский до дела «ЮКОСа», как получил свои богатства, и сколько успел украсть у своей страны. Но тогда эта информация почему-то не заинтересовала журналистов «Новой» и статья появилась только сейчас.

Ранее корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова видели в Берлине, на церемонии организованной Ходорковским премии «Профессия-журналист». Вероятно, там «расследователь» получил свое вознаграждение.

По всей видимости, главный редактор Дмитрий Муратов и директор Алексей Полухин довольны сотрудничеством с олигархом – материалы о недругах Ходорковского появляются быстро, исправно и без задержек, оформляются красочно – с отсылками к светским изданиям о красивой жизни, как, например, новый текст о недвижимости Карины Ротенберг.

Почему читателя «Новой» должно шокировать, что девушка из обеспеченной семьи бизнесмена (отец Карины - предприниматель Юрий Гапчук из Петербурга) могла приобрести недвижимость в США в начале нулевых, когда о каких-либо санкциях никто и не знал – неизвестно. Вопросы вызывает, скорее, беспомощность американского правосудия. В США Карину Ротенберг знали под девичьей фамилией Гапчук и это вовсе не тайна, но почему-то бдительные стражи закона не смогли сразу найти ее активы и заблокировать к ним доступ, согласно распоряжению президента Барака Обамы.

Но тот факт, что Ходорковский окончательно наложил руки на «уникальный журналистский независимый коллектив» и диктует ему, что и про кого писать, становится раз от разу очевиднее.