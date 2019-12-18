04 Октября 2020
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Общество Курганская область
9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, администрация Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

Администрация Шадринска отказала ветерану ВОВ в получении квартиры, так как он живет вместе с родственниками

Один из федеральных каналов снял сюжет о 93-летнем ветеране Великой Отечественной войны из Шадринска.

В сюжете говорится о том, что власти города отказали старику в выделении собственной квартиры из-за того, что ветеран живет вместе со своими родственниками.

Сейчас следователи ведут проверку по фактам, изложенным в сюжете, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Все обстоятельства проверят и примут процессуальное решение.

Дело взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Власти Шадринска, в свою очередь, никак не комментируют инцидент - на официальном сайте мэрии нет никаких сообщений, телефон пресс-службы администрации не отвечает.

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Администрация Шадринска отказала ветерану ВОВ в получении квартиры, так как он живет вместе с родственниками

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Теги: ветеран, власти, Шадринск, проверка, СК



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