04 Октября 2020
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Донецк, обстрел, разрушения, ДНР (2017) | Фото: мэрия Донецка

В ЕСПЧ подан иск против Украины от жителей поселка в ЛНР, разрушенного обстрелами

Жители прифронтового пгт Донецкий в ЛНР подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины. Их дома были разрушены или повреждены обстрелами украинских войск. Об этом сообщает Луганский информцентр.
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Иск от жителей подан в рамках работы общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного населению Донбасса Украиной. По оценкам специалистов, украинские обстрелы нанесли ущерб около 18 млн руб. Моральный ущерб составляет не менее 3 млн руб. на каждый поданный иск.

Жители говорят, что украинцы открывают огонь по жилому сектору ежедневно.

Ранее иски в ЕСПЧ подали жители соседних Первомайска и поселка Голубовское.

Отметим, что в ноябре 2019 года в ЛНР и ДНР была создана общественная комиссия по оценке экономического ущерба, нанесенного населению Донбасса Украиной.

Через комиссию три предприятия Донбасса - "Артемуголь", "Донецкий энергозавод и "ЛугаМаш" - намерены также обратиться в ЕСПЧ, чтобы Украина возместила ущерб 360 млрд руб.

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В ЕСПЧ подан иск против Украины от жителей поселка в ЛНР, разрушенного обстрелами

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Теги: Украина, ЛНР, ЕСПЧ



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