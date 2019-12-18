Пасечник: ЛНР примет закон о госгранице в пределах бывшей Луганской области

По примеру ДНР Народный Совет ЛНР в ближайшее время примет закон о госгранице в пределах бывшей Луганской области. Об этом в Донецке заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он напомнил, что референдум 2014 года прошел на всей территории двух бывших областей и явственно показал неприятие жителями Донбасса госпереворота в Киеве "и политики необандеровского режима, которую продолжает [нынешний украинский президент Владимир] Зеленский".

Напомним, 29 ноября аналогичный закон был принят в ДНР.