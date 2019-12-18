04 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

На Ямале вернули следователю материалы дела о взрыве газа на стройплощадке "Ленгазспецстроя"

На Ямале началось новое расследование обстоятельств взрыва газа на стройплощадке "Ленгазспецстрой", где пострадали рабочие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.
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Напомним, утром 1 июля на территории строительного участка "Ленгазспецстроя" во время предмонтажной подготовки канализационной насосной станции производственно-дождевых сточных вод произошло возгорание газо-воздушной смеси. Два сотрудника компании получили термические ожоги, травмы медики посчитали тяжелыми. По версии следствия, это произошло из-за нарушения технологии и процесса использования баллона с пропаном.

В сентябре расследовавший уголовное дело сотрудник СК направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа. Постановлением Пуровского районного суда от 10 октября оно, несмотря на возражение прокурора, удовлетворено. Учитывая отсутствие достаточных доказательств вины подсудимого, прокурор обжаловал незаконное судебное решение в апелляционном порядке. Вышестоящий суд постановил вернуть материалы дела в СК.

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На Ямале вернули следователю материалы дела о взрыве газа на стройплощадке "Ленгазспецстроя"

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Теги: Ленгазспецстрой, взрыв газо-воздушной смеси, пропан



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