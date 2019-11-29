Парламент ДНР принял закон о госгранице в пределах бывшей Донецкой области

Депутаты Народного Совета ДНР единогласно приняли закон "О государственной границе ДНР", который определяет её в пределах бывшей Донецкой области.

Ранее такого закона в ДНР не было, хотя всегда подчёркивалось, что в ДНР входит вся бывшая область.

Председатель парламента Владимир Бидёвка заявил, что до момента урегулирования конфликта с Украиной граница будет проходить по линии соприкосновения, что не противоречит Минским соглашениям.

Нынешняя территория ДНР занимает около трети теперь уже ее законной территории. На ней проживает около половины населения бывшей Донецкой области.