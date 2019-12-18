04 Октября 2020
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Экономика В России За рубежом
производство труб тмк северский завод (2010) | Фото: Накануне.RU

Министерство юстиции США одобрило сделку по покупке "дочки" ТМК компанией Tenaris

Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке дочернего предприятия российской Трубной металлургической компании (ТМК) IPSCO Tubulars Inc. глобальной трубной корпорации Tenaris.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, договор купли-продажи акций IPSCO Tubulars Inc. был подписан 22 марта 2019 года. Цена продажи 100% акций дочернего предприятия оценивается в 1,209 млрд долларов без учета финансовых средств и долговых обязательств на балансе.

В ТМК отмечают, что сделку по продаже IPSCO Tubulars Inc. планируется завершить в ближайшее время.

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Министерство юстиции США одобрило сделку по покупке "дочки" ТМК компанией Tenaris

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, IPSCO Tubulars Inc, Tenaris, сделка



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