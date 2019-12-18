Посол Великобритании: Скрипали отказались встречаться с российскими дипломатами

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не захотели встречаться с представителями посольства России в Лондоне.

Об этом заявил посол Великобритании в России Лори Бристоу в эфире "Эха Москвы". По его словам, запрос посольства им передали, но они не согласились на встречу.

Посол отметил, что Скрипаль и его дочь живы и находятся в Великобритании. Бристоу добавил, что недавно Юлия сделала ряд заявлений перед британскими СМИ. Сам Скрипаль отказался от контактов с прессой.

Напомним, 4 марта 2018 года осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Изначально сообщалось, что Юлия намерена вернуться в Россию. Однако где она и ее отец находятся после выписки - неизвестно. Ранее племянница Скрипаля Виктория заявляла, что дяди уже может не быть в живых.

В августе посольство РФ в Лондоне направило очередную ноту в МИД Великобритании с требованием ответить на запросы российской стороны по делу Скрипалей. Дипломаты отмечают, что с момента "таинственного инцидента" в Солсбери прошло около полутора лет. Без ответа остаются более 80 дипломатических нот, направленных в Форин Офис.