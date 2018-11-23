Лондон опубликовал новое видео с Петровым и Бошировым

Полиция Великобритании опубликовала новые видеозаписи, сделанные с камер наружного наблюдения в Солсбери.

На видео видно, как двое мужчин, внешне напоминающих Александра Петрова и Руслана Боширова, ходят по улицам. Как говорится на сайте Скотланд-Ярда, записи относятся к делу об отравлении Скрипалей.

На первом видео мужчины проходят через турникеты вокзала. На втором - идут по улице Уилтон, на третьем – по улице Фишертон. По данным полиции, запись была сделана 4 марта - в день отравления экс-полковника ГРУ.

Также опубликована фотография флакона, в котором, как предполагается, находилось отравляющее вещество "Новичок", сообщает РБК.

Баширов и Петров высказали свое мнение, однако точка в "деле Скрипалей" не поставлена. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, необходимо опираться на результаты следственных действий. "То интервью, которые мы сегодня видели, здесь речь не идет о том, что есть какая-то финальная точка, что это истина в последней инстанции. Мы видели двух людей, которые высказали свою точку зрения, и мне кажется, что нам нужно опираться, нам нужно анализировать все мнения, мы должны слышать все заявления, которые делаются, - сказала дипломат.

Напомним, МИД Великобритании не поверил интервью, которое дали подозреваемые по делу отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Баширов российскому телеканалу Russia Today. МИД продолжает настаивать на том, что мужчины, которые заявили о своей невиновности, все еще подозреваются в совершении преступления и являются агентами ГРУ.