03 Октября 2020
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Экономика В России
центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: nakanune.ru

ЦБ намерен ужесточить процедуру выдачи ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.

Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам. Об этом говорится в докладе ЦБ, подготовленном для обсуждения участниками рынка.

Таким образом, регулятор хочет лишить кредитные организации стимула выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

В ЦБ рассказали, что россияне все больше задерживают выплаты по ипотеке. Почти половина всех ипотечных заемщиков в России имеют дополнительный долг по другим типам кредитов.

Между тем, ставки по ипотечным кредитам понижаются на фоне падения ключевой ставки Банка России. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что ипотечные ставки упадут до 7-8% годовых. По ее словам, это может произойти в среднесрочной перспективе.

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ЦБ намерен ужесточить процедуру выдачи ипотеки

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Теги: центробанк, ипотека



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